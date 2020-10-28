Москва, , 14:07 — REGNUM Экономике РФ могут потребоваться не годы, а десятилетия для того, чтобы адаптироваться к коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, предположившего, что коронавирус может стать сезонным и это означает «еще один-два года адаптации к новой реальности»

«Нулевые темпы роста у нас возникли еще до 2014 года. И был общий консенсус, что возникновение нулевых темпов роста связано с кризисом государственно-монополистической модели развития государственного капитализма в России, — сказал Солодков. — Дальше был 2014 год. Появились санкции и контрсанкции. И это усугубило ситуацию. И темпы роста из нулевых превратились в отрицательные. Потом появился коронавирус, и те отрицательные темпы, которые были, ускорились».

И теперь, как пояснил Солодков, перспективы российской экономики туманные.

«Потому что первые два фактора никто не отменял. А третий фактор усугубляется тем, что есть исследования, показывающие, что антитела к коронавирусу исчезают через полгода после заболевания. Поэтому этот фактор может действовать не год или два, а целые десятилетия. Это очень серьезный фактор. И при этом правительство ни слова не говорит о второй волне. Хотя у нас сейчас заболеваемость выше, чем была весной», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что для экономики России вреден не сам коронавирус, а избыточная реакция правительства.

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