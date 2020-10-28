Стокгольм, , 14:09 — REGNUM В настоящее время уровень безработицы среди шведской молодёжи является самым высоким с 1930-ых годов. Согласно последним данным Статистического управления Швеции, по состоянию на сентябрь показатель составляет 27,1% от всей рабочей силы. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В 1922 году после Первой Мировой войны и трансформации экономической модели, безработица в Швеции была на уровне 25%. Безработица среди молодежи достигала такого уровня в 1993−1994гг. Следующим пиком стал кризис 2008—2009гг. Тогда та же четверть молодых людей в Швеции остались без работы. Однако показатели текущего кризиса превзошли все прогнозы.

На сентябрь в Швеции насчитывалось порядка 160 000 безработных молодых людей.

Сравнивая сегодняшнее положение на рынке труда со статистикой прошлых десятилетий, журналисты подчеркивают, что Статистическое управление Швеции неоднократно меняло методы подсчета занятых и безработных.

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