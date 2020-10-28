Москва, , 14:06 — REGNUM В России, в том числе в столице, сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры. Об этом 28 октября заявил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ. РФ Никита Белоусов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры и комфорт класс, который пользуется популярностью», — отметил эксперт общероссийскую динамику.

Что касается Москвы, то здесь сильнее всего подорожало жильё типового класса. В целом рост цен в этом сегменте недвижимости составил 16% с начала года.

«Причем больше всего подорожали однокомнатные квартиры — на 20,5%», — сказал Белоусов.

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