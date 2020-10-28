Москва, , 13:51 — REGNUM Рынок недвижимости в России весной 2020 года столкнулся с риском резкого падения спроса. Об этом 28 октября заявил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ. РФ Никита Белоусов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В апреле была запущена программа субсидирования ставок по ипотеке, которая позволила не допустить критического падения спроса. Потому что в апреле мы видели падение сделок до 50% в ряде регионов, в том числе в Москве», — сказал Белоусов.

По его словам, шокового падения спроса не случилось именно благодаря программе льготной ипотечной ставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на жилье в России выросли на 10%

Читайте развитие сюжета: Льготная ипотека позволит сэкономить 10% расходов по кредиту