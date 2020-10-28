Москва, , 13:30 — REGNUM Динамика на рынке недвижимости в России вызывает опасения. Об этом 28 октября заявил руководитель аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим разную динамику. Это вызывает опасение, не привела бы программа субсидирования к тому, что цены на жилье выросли, а доступность жилья для граждан не увеличилась», — сказал Гольдберг.

Представитель ДОМ. РФ указал, что программа вводилась в первую очередь для того, чтобы сделать жилье более доступным для населения. Поддержка же строительной отрасли была вторичной задачей.

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