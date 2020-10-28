28 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Борис Любошиц, , 13:55 — REGNUM Вот и подходит к концу целая «эра» единого налога на вменённый доход. Многие надеялись на его продление, но с 1 января 2021 года данный налоговый режим отменяется на территории всей России, и многим из бизнес-сообщества необходимо уже сейчас определиться с тем, как и на каких налоговых основах будет дальше осуществляться его хозяйственная деятельность, так как с этого момента данные налогоплательщики автоматически будут сняты налоговым органом с учета как плательщики ЕНВД.

Российская экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вменёнка» — так называют между собой этот налоговый режим предприниматели. Он был введён в 1998 году, до 2013 года был обязателен, а после 2013 года стал добровольным. Основной плюс этого режима заключается в его простоте расчета и возможности платить относительно небольшой налог при больших оборотах. Так, в соответствии со ст. 346.31 НК РФ, на «вменёнку» всегда распространяется одна ставка — 15%, что позволяет планировать свои налоговые выплаты на целые периоды вперед. Отсутствует авансовая оплата налога, налоговый учет прост, можно совмещать ЕНВД с УСНО и ОСНО.

В свое время было много налоговых споров между контролирующими органами и предпринимательским сообществом, разъяснений фискальных органов по нюансам его применения, так как для применения ЕНВД существуют законодательные ограничения, однако в последние годы таких споров становилось всё меньше и меньше, и именно этот налоговый режим оставался самым оптимальным для малого и среднего предпринимательства.

Федеральная налоговая служба Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас до конца года есть выбор: юрлицо может выбрать общий или упрощенный режим налогообложения, а предприниматели, кроме этих режимов, могут перейти на патент, а если у ИП нет наемных работников — то он может еще рассмотреть для себя такой режим, как налог на профессиональный доход, то есть стать «самозанятым». Но если «вменёнщик» не определится с новым режимом налогообложения до конца года, то он автоматически будет переведен на общий режим налогообложения, что, несомненно, увеличит его налоговую нагрузку. Таким образом, времени для выбора остается всё меньше и меньше.

Общий режим характеризуется самой высокой нагрузкой и большим объемом отчетности, а упрощенная система налогообложения, несомненно, удобный режим. Есть два варианта: платить с доходов или платить с разницы между доходами и расходами. Индивидуальным предпринимателям также рекомендуется присмотреться к патенту и самозанятости.

Предпринимателям нужно учитывать, что даже переход на УСНО 6% вызовет повышение налогов с дохода. Для примера рассмотрим условную автомойку уровня с выручкой 11 млн рублей в год, с количеством работников 15 человек, например, в Пензе. Рассчитаем ЕНВД и УСН 6% для такой компании. В данном случае физическим показателем, характеризующим вид экономической деятельности «Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств», является количество работников. Базовая доходность — 12 000 рублей в месяц. Коэффициент-дефлятор К1 на 2020 год составляет 2,005. Коэффициент-дефлятор К2 — 0,375 (для I зоны в Пензе с численностью до 20 человек). Налоговая ставка — 15%. Налоговый период — квартал. В итоге ЕНВД за один квартал составит: 15 человек x 12 000 руб./мес. x 3 месяца x 2,005×0,375×15% = 60 902 рубля. ЕНВД за год — 243 608 рублей. Налоговая годовая нагрузка — всего лишь около 2,2% с выручки.

Ресторанный бизнес Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рассчитаем УСН с объектом «Доходы 6%»: 11 млн рублей x 6% = 660 000 рублей. Таким образом, налоговая нагрузка при применении УСН с объектом «Доходы 6%» для такой автомойки вырастет более чем в 2,5 раза. И здесь необходимо дальше разбираться — возможно, налогоплательщику выгоднее применять режим УСН с объектом «Доходы минус расходы», исходя из размера своих затрат.

Как отметило Министерство финансов РФ в своем письме от 03.10.2019 № 03−11−06/3/76 040, «с развитием цифровых технологий совершенствуется применение контрольно-кассовой техники в режиме онлайн-касс, у налоговых органов появилась возможность контролировать фактически полученный доход».

Следовательно, правительство идет чётко по намеченному плану в соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на плановый период 2020 и 2021 гг. А нам остается рекомендовать налогоплательщику провести налоговое планирование своей последующей деятельности, для того чтобы выбрать наиболее подходящий налоговый режим после отмены ЕНВД.