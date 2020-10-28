Москва, , 13:02 — REGNUM Экс-владелец Антипинского НПЗ и основатель группы «Новый поток» Дмитрий Мазуров приговорен к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских островах (БВО), сообщает «Коммерсантъ».

Инициатором разбирательств, в результате которых предприниматель получил 1,5 года заключения, стал трейдер VTB Commodities Trading Designated Activity Company, которому Мазуров задолжали €69 627 957 на основании договора гарантии по английскому праву в пользу обязательств Антипинского НПЗ. Лондонский международный третейский суд (LCIA) еще 29 апреля 2020 года вынес решение о взыскании с Дмитрия Мазурова этой задолженности.

В поддержку разбирательства в Лондоне VTB Commodities попросила Верховный суд Британских Виргинских островов арестовать активы Мазурова по всему миру, и суд удовлетворил это заявление. Однако Мазуров проигнорировал решение суда, обязавшего его раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе о банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует. За это Верховный суд Виргинских островов 28 сентября 2020 года приговорил его к 18 месяцев тюрьмы за неуважение к правосудию.

Напомним, что 29 января 2020 года в отношении Дмитрия Мазурова Арбитражным судом города Москвы была введена процедура реструктуризации долгов гражданина, а 16 июня он был признан банкротом и в отношении него была введена процедура реализации имущества должника.

Крупнейшим кредитором Мазурова выступает Сбербанк. По информации «Прайм», суммарные претензии структур «Сбера» к Дмитрию Мазурову достигают 185 миллиардов рублей.

«Сбербанк» также признан потерпевшей стороной в уголовном деле в отношении предпринимателя. Как напоминает «Интерфакс» 15 июля 2019 года суд арестовал Мазурова по делу о мошенничестве, возбужденному по заявлению «Сбера». Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрата 473 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В окончательной редакции обвинения следствие также добавило бизнесмену умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ): по данным СМИ, речь идет об избиении модели, предоставлявшей так называемые эскорт-услуги.

В настоящее время, по информации Ъ, Мазуров содержится в спецблоке московского СИЗО «Матросская тишина».