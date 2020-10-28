Москва, , 13:01 — REGNUM Для экономики России вреден не сам коронавирус, а избыточная реакция правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина по поводу того, что коронавирус может стать сезонным и РФ потребуется несколько лет для адаптации к такому повороту.

«Коронавирусная история на 80% информационная и на 20% медицинская. По сути это социально-информационная мешанина разных факторов, которая приводит к чрезмерной реакции общества и правительства на очередную эпидемию, — пояснил Зубец. — Но это лишь одна из сезонных эпидемий с очень низкой смертностью. Ученые посчитали, что максимальная оценка смертности от коронавируса составляет 0,3% от числа заболевших. А если учесть невыявленные случаи, то 0,1%. То есть для экономики вреден не сам коронавирус, а избыточная реакция правительства. Тем более что ¾ мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом, неэффективны по определению. И принимаются они не для того, чтобы бороться с коронавирусом, а для того, чтобы показать, что правительство бдит и что-то делает. Но практической ценности эти меры почти не имеют».

Поэтому, как пояснил Зубец, будущее экономики РФ зависит не от самого коронавируса, а от разумности общественной реакции на него.

«И это вопрос политический, а не экономический. Реакция страны на коронавирус будет тяжелой, если правительство будет реагировать на него неадекватным образом», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец призвал Кудрина обратить внимание на то, что у России появилась вакцина от коронавируса.

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