Москва, , 12:57 — REGNUM По мере роста второй волны пандемии ухудшаются настроения финансовых рынков и снижаются цены рисковых активов — акций, сырья и пр. США объявили о максимальном количестве госпитализаций с августа, а Франция — о самом высоком уровне дневной смертности с апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Отражающий опасения инвесторов рыночный показатель — «Индекс страха VIX» поднялся на треть за пять дней — с 27,5 пунктов к 36,4 п. В то же время пакет стимулирующих денежных мер в США, на который надеется рынок, наверняка не будет принят до выборов 3 ноября.

Данные обстоятельства выступают негативом для котировок нефти, которые 28 октября снижаются с $41 к $40,40 за баррель Brent.

Дополнительным драйвером послужило и то, что запасы нефти в США поднялись за неделю на 4,6 млн баррелей, по данным института API, при прогнозе роста 1,2 млн баррелей.

Это напомнило о сохраняющемся избытке предложения. Тем более, что Ливийская национальная нефтяная корпорация отменила действие форс-мажорных обстоятельств на экспорт из двух ключевых портов и заявила, что добыча достигнет 1 млн баррелей в сутки уже через месяц, то есть раньше, чем планировалось.

В среду важной информацией может стать официальная оценка запасов и добычи в США от минэнерго. Исходя из совокупности указанных обстоятельств, в течение дня вероятен диапазон колебаний котировок — $39,50−41,20 за баррель», — считает эксперт.

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