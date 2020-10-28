Ставрополь, , 12:57 — REGNUM Власти Ставрополья прорабатывают возможность субсидирования установки газобаллонного оборудования (ГБО) на легковых и грузовых автомобилях в 2021 и 2022 годах. На реализацию программы за два года планируется привлечь из федерального и краевого бюджетов около 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

По данным ведомства, в настоящее время средняя цена установки ГБО вместе с оборудованием составляет на Ставрополье порядка 60 тыс. рублей. По условиям льготной программы, субсидия сможет покрыть до 30% от стоимости работ. По предварительной оценке, господдержкой при переоборудовании своей машины смогут воспользоваться более 2,5 тыс. жителей региона.

«Нам важно обеспечить возможностью доступного перевода автомобилей на метан в качестве газомоторного топлива. В случае введения этой субсидии срок окупаемости ГБО снизится, что сделает его использование еще выгодней», — отметил замглавы краевого минэнергопрома Василий Глушаков.

Отмечается, что такая программа субсидирования на Ставрополье будет реализована впервые. Ранее при переоборудовании автомобилей владельцы могли пользоваться только спецпредложениями топливных компаний, а также скидками от автогазовых сервисов.