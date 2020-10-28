Берлин, , 12:56 — REGNUM Британский автопроизводитель Aston Martin и немецкая компания Mercedes-Benz подписали новое стратегическое техническое соглашение и расширили партнёрство. Об этом сообщает Reuters.

В результате сделки Aston Martin получит доступ к гибридным системам и системам электропривода немецкого автопроизводителя. В обмен на эти технологии британская компания отдаст часть своих акций новому партнёру.

Таким образом, к 2023 году Mercedes-Benz увеличит свою долю в Aston Martin с нынешних 2,6% до 20%.

«Мы делаем ещё один важный шаг вперед, поскольку наше долгосрочное партнерство с Mercedes-Benz AG переходит на новый уровень, и они становятся одними из крупнейших акционеров компании», — сказал председатель правления британской компании Лоуренс Стролл.

Ранее компания Aston Martin представила прототип своего нового спидстера. Авто укомплектовано мощным двигателем V12.

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