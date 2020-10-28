Москва, , 12:50 — REGNUM На отечественном валютном рынке 27 октября было положено начало коррекции пары доллар/рубль, она вернулась выше 77 рублей. Сегодня, 28 октября, она продолжится, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако, ориентируясь, на технику говорить о продолжение июньского восходящего тренда пока рано. Для этого необходимо предварительно пройти уровень — 78,47. Поэтому не все надежды на укрепления рубля потеряны.

Локальному ослаблению рубля сопутствовали прохождение пика налогового периода, который пришёлся на 26 октября. Компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Также крупные продавцы валюты — в лице государственных корпораций, которые выполняли директиву правительства, остановившие девальвацию в конце сентября начали покидать валютный рынок. Это стало заметно по уменьшению больших заявок на продажу валюты.

Тем не менее у рубля остался еще одни союзник — ЦБ РФ, который будет проводить валютные интервенции до конца года. В случае поддержки других факторов, например, при усилении роста цен на нефть, падение доллара США на фоне принятия новых мер поддержки экономики.

А это, скорее всего, произойдет, но уже после выборов в президенты США. Рубль вполне может продолжить локальное укрепление, а пара доллар/рубль вернуться в диапазон 74 — 76», — считает эксперт.

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