Енисейский район, Красноярский край, , 12:48 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края началось строительство самого северного моста через Енисей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новая переправа позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых на правобережье Енисея и Ангары.

По словам губернатора Александра Усса, за рекой находится «основное золото» края. По предварительным подсчётам, в ближайшей перспективе в северные районы будет инвестировано около 180 млрд рублей.

Кроме того, мост позволит сделать доступным «большую землю» для 13 тыс. жителей 17 населённых пунктов, расположенных на правом берегу реки. В настоящее время для сообщения летом используется паром, а зимой — ледовая переправа.

«Новый мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи», — отметили в правительстве.

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Траты в объёме 8,3 млрд рублей будут обеспечены в равных долях из краевого и федерального бюджетов. Длина сооружения составит почти 1,2 тыс. метров. По планам мост должен быть построен к концу 2023 года.