Москва, 28 октября 2020, 12:47 — REGNUM Складывается впечатление, что руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не знает о том, что у России появилась вакцина от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова Кудрина о том, что России может понадобится несколько лет на то, чтобы адаптироваться к «новой реальности», так как коронавирус может стать сезонным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что его прогноз учитывает вторую волну пандемии, и есть мнение, что вирус может стать сезонным, что означает «еще один-два года адаптации к новой реальности».
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