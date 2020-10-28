Москва, , 12:47 — REGNUM Складывается впечатление, что руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не знает о том, что у России появилась вакцина от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова Кудрина о том, что России может понадобится несколько лет на то, чтобы адаптироваться к «новой реальности», так как коронавирус может стать сезонным.

«Во-первых, Россия все-таки сделала вакцину. Либо у нас есть вакцина, либо нет. Либо господин Кудрин знает о существовании вакцины, либо он о ней не знает. Если у нас в планах вакцинация всего населения к концу 2021 года, то, наверное, не стоит так уж прямо переоценивать значение коронавируса — сказал Зубец. — Во-вторых, коронавирус сам по себе для экономики не так уж вреден. Вредны непродуманные действия правительства (не только нашего) по ограничению экономики в условиях коронавируса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что его прогноз учитывает вторую волну пандемии, и есть мнение, что вирус может стать сезонным, что означает «еще один-два года адаптации к новой реальности».

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