Киев, , 12:52 — REGNUM Украина как-то сможет развиваться, пока не иссякнет поток трудовых мигрантов, выезжающих за её пределы. К такому выводу пришёл экономист Алексей Кущ в своей статье, опубликованной 28 октября на сайте телеканала 112.ua.

Он прокомментировал слова некоторых экспертов, которые заявляют о «буме» строительства жилья на Украине. На самом деле в стране наблюдается диспропорция в темпах строительства жилья в различных регионах, а общие темпы строительства жилья в 4−5 раз отстают от аналогичных показателей в развитых странах, рассказал Кущ.

Эксперт считает, что Украина выживает за счёт перемещения сельского населения в города, а также населения Украины в целом за пределы страны.

«Украина и ее внутренний рынок (прежде всего сектор торговли) будут развиваться, покуда у нас есть потенциал для экспорта трудовых ресурсов в другие страны (а потенциал этот стремительно истощается). А украинские мегаполисы будут развиваться, пока продолжается «отжатие» ресурсов села, прежде всего, человеческих», — написал Кущ.

Напомним, ранее политический эксперт Сергей Фурса прокомментировал решение Конституционного суда Украины, признавшего неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Он уверен, что данное решение уничтожит сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

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