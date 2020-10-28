Москва, , 12:32 — REGNUM В сентябре 2020 года на вторичном авторынке России было продано 356 380 автомобилей иностранных марок — на 30,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За сентябрь 2020 года в России было продано 31 784 подержанных автомобиля KIA — на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, KIA стала самой популярной маркой в прошлом месяце в России среди иномарок на вторичном авторынке.

Вторую строчку в марочном рейтинге занял бренд Toyota, чьи продажи на вторичном авторынке РФ увеличились на 29,5%, до 31 302 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Hyundai. За сентябрь в России было продано 27 032 подержанных автомобиля корейской марки — на 37,8% больше, чем год назад.

Четвертые и пятые места соответственно заняли Volkswagen (23 979 ед., +33%) и Nissan (23 338 ед., +30%).

Напомним, в Санкт-Петербурге реализация подержанных легковых авто в сентябре 2020 года выросла на 30%.

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