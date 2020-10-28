Москва, , 12:30 — REGNUM Российские граждане продолжают забирать валюту из банков Вкладчики после начала ослабления рубля забрали из российских банков в сентябре $1,2 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В августе отток валюты со счетов вкладчиков составил $1 млрд долларов. В кризисном марте, когда началась пандемия, и рубль начал дешеветь, россияне забрали с валютных вкладов $4,5 млрд (исторический максимум), в апреле — $1,1 млрд.

С января по сентябрь отток достиг $11,8 млрд. К сентябрю банки удвоили ввоз наличной валюты в страну до $2 млрд после недостатка долларов и евро в августе.

Наибольшую сумму валюты граждане РФ забрали из Сбербанка ($441,8 млн), на втором месте по этому показателю — ВТБ ($223,6 млн), на третьем — банк «Открытие» ($58,5 млн).

На фоне роста неопределенности, вызванной пандемией, и ухода части экономики в тень растет доля наличных расчетов, в том числе и в валюте. Однако главная причина — это очень низкие ставки по депозитам, в долларах они сейчас около нуля.

Еврооблигации могут дать 3−4%, однако, для их покупки нужны достаточно серьезные суммы. Рядовые россияне сейчас выбирают фондовый рынок, дивидендная доходность по некоторым бумагам составляет 8−10%.

Однако и риски особенно на фоне приближающихся американских выборов в начале ноября очень значительны», — высказал свою точку зрения экономист.

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