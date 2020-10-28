Москва, , 12:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова решить вопрос по новому расчету зарплат в сфере образования и здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Потому что все ждут от нас решений. У нас есть главный врач, в разы больше получает, иногда в десятки, замы главного врача, есть ректор, который получает зарплату будь здоров, которой нет ни у министров, ни у депутатов, ни у губернаторов. И есть ассистент, доцент, который получает в 10−15 раз меньше. Поэтому давайте мы примем эти решения, и возможно, они многие проблемы снимут. Мы от вас это ждем», — заявил Володин.

«Если только мы будем игнорировать эти проблемы, тогда граждане скажут, а зачем нам такие депутаты. А депутаты, понятно, скажут то же самое в отношении тех, кто присутствуют у нас в ложе. А этого не хотелось бы», — подчеркнул спикер Госдумы.

Средняя зарплата по регионам — это показатель, который должен учитываться при начислении заработной платы в школах, или двукратное — в учреждениях здравоохранения и высшей школе, отметил Володин.

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