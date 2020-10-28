Москва, , 12:23 — REGNUM Пандемия коронавируса не позволила снизить уровень безработицы в Москве до минимальных показателей. Об этом в ходе онлайн-заседания Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты города Москвы Александра Александрова.

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"К сожалению, он [уровень безработицы] не достигнут [до низких показателей], и тому есть объективная причина — пандемия коронавируса. До ее начала уровень безработицы в города оценивался экспертами как нулевой, но затем начался ее рост и на пике он превышал 3% трудоспособного населения столицы. Особенно в этот период пострадали сфера торговли, сервисная индустрия, офисные работники. Но в октябре уровень безработицы начал снижаться и составляет 2,9%», — сказала Александрова.

По её словам, без работы на сегодняшний день остаются 213 тысяч москвичей, «и это все равно много».

При этом Александрова отметила увеличение числа вакансий по сравнению с периодом до пандемии коронавируса: «На сегодня [число вакансий в Москве] превышает 238 тысяч».