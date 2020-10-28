Москва, , 12:21 — REGNUM Индексация пенсий работающим пенсионерам — это конституционный долг государства, а не повод для экономии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов Kemlin.ru

«Индексация предусмотрена Конституцией РФ, и ее отмена не допустима, поэтому «Справедливая Россия» будет инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете-2021−2023 не будут заложены средства на дополнительные выплаты», — заявил Миронов.

Парламентарии не готовы принять логику главы Минфина Антона Силуанова, согласно которой так как зарплаты растут, постоянный и растущий источник доходов у этих граждан уже есть и какие-либо индексации им не нужны.

«Люди работают не от скуки, а потому, что на ту копеечную пенсию, которую им платят, прожить почти нереально», — заявил Миронов.

Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам — справедливее поддержать неработающих пенсионеров, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

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