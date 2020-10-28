Москва, , 12:21 — REGNUM Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) предложил клиентам управлять своим потреблением энергии и получать за это деньги. Как сообщает пресс-служба концерна, речь идет о том, чтобы снизить или перенести расход энергии в заранее установленные периоды.

Механизм работает так: агрегатор (компания, управляющая спросом) уведомляет о том, что в определенные периоды потребуется снижение нагрузки на энергосистему, те потребители, для которых потребление энергии является управляемым в данные периоды, сокращают свое потребление, это позволяет не включать резервные мощности для поддержания энергосистемы в стабильном состоянии, которые требуют дополнительных расходов. В соответствии с объемами разгрузки участник проекта получает вознаграждение в конце месяца.

«На предприятии есть технологические процессы, которые не обязательно совершать в строго определённый момент времени, их можно перенести на несколько часов, и не пострадает ни качество продукции, ни удобство, ни функционирование компании, производства или домашнего хозяйства в общем. И вот как раз для этого недавно ввели финансовые стимулы», — рассказал заместитель генерального директора — директор по сбыту концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько.

По его словам, существует несколько подходов к снижению энергопотребления: отключить или снизить расход электроэнергии часть оборудования, перенести нагрузку оборудования на другое время, воспользоваться собственной генерацией.

Исходя из мирового опыта, можно сделать вывод, что самый заметный вклад в управление спросом могут внести компании, работающие с оборудованием, участвующим в процессах электролиза, пневмосортировки, дробления, индуктивного нагрева, а также работающие с холодильными установками и центрами обработки данных. Кандидатами для снижения нагрузки также являются насосные установки, освещение, кондиционеры.

Большой потенциал по перераспределению нагрузки есть в секторах складской логистики, гостиничном бизнесе, в аграрной сфере (при эксплуатации теплиц) и многих других, где есть оборудование, работа которого некритически привязана к конкретному графику.

Как отметили в Росэнергоатоме, сейчас эта услуга работает для крупных энергопотребителей, но теоретически в ней могут участвовать и микропользователи, о чем свидетельствует международный опыт.

«Концерн «Росэнергоатом» — агрегатор управления спросом на розничном рынке электроэнергии. Это значит, что наши специалисты помогают во всём необходимом: со счетчиками и системами учёта, которые необходимы для участия, со сбором данных и взаимодействием с сетевыми и энергосбытовыми компаниями, с построением прогноза на предстоящие периоды и актуализацией графика нагрузки, с получением вознаграждения. Мы внимательно погружаемся в технические частности каждого клиента и помогаем изначально стратегически определить формат участия в программе, а в текущем режиме — выявить тактические действия, за счёт которых можно быть уверенным в отсутствии рисков для клиента. Так как сейчас программа для всех новая, мы выполняем роль агрегатора — то есть берём «за руку» и проводим через все, пока непонятные, процедуры. За рубежом управление спросом развивается уже весьма давно, придуманы и реализованы всевозможные способы интеллектуализации и автоматизации управления спросом на всех уровнях. В России же управление спросом пока охватывает преимущественно промышленные и коммерческие объекты. Эта стадия в западных странах пройдена, управление спросом прочно укоренилось в секторе B2B и В2С и стало там нормой жизни», — рассказал Александр Хвалько.

«На рынке управления спросом Росэнергоатом присутствует с самого старта пилотного проекта, и нами накоплен достаточный опыт по этому направлению. Управление спросом — это дополнительный доход для бизнеса, который умеет и хочет управлять своим энергопотреблением. Задачи основного бизнеса клиентов и партнеров для нас всегда в приоритете, поэтому есть механизм заблаговременного отказа от выполнения разгрузки по желанию клиента. К тому же, данный пилотный проект на ближайшие годы подразумевает полное отсутствие рисков для участников — штрафные санкции за неисполнение отсутствуют», — отметила директор департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования концерна «Росэнергоатом» Любовь Андреева.

По ее словам, для участия в проекте ограничений по размеру потребителей нет. «Сейчас приходят клиенты и с мощностью 500 кВт (при разгрузке на 100 кВт), и с мощностью 50 МВт», — отметила она.

В качестве примера объема средств, которые предприятие может заработать на участии в управлении спросом Любовь Андреева привела пиццерию у дома: «Там есть конвейерные печи с мощностью от 10 до 30 кВт. И вот если есть две печи, и одну из них можно отключить или снизить мощность на два часа (за счет тепловой инерции она останется теплой), то такая пиццерия может получить от 50 до 150 тысяч рублей в год».

Как отметили в Росэнергоатоме, агрегатор получает деньги с рынка (за оказание системной услуги) для своих клиентов в размере, пропорциональном объему разгрузок потребителей. Если, например, компания-потребитель решит войти в проект с возможностью разгрузки на 5 МВт, то за год такая компания заработала бы порядка 20 млн рублей (в ценах 2020 года). Протоколы конкурсных отборов агрегаторов с указанием цен и объемов по потребителям публикуются Системным оператором.

Концерн готов работать с клиентами из всех регионов, которые входят в первую и вторую ценовые зоны оптового рынка, так как механизм управления спросом работает только в них.

Пока в проект идут только юридические лица, но за рубежом есть опыт работы и с физическими лицами. Для этого необходимо выполнить все требования по коммерческому учету и внедрить эффективные цифровые решения по дистанционному управлению, например, системами кондиционирования или освещения.

Для компаний, желающих участвовать в проекте, в Росэнергоатоме создали сайт, на котором можно получить информацию об условиях участия и рассчитать финансовую выгоду.