Москва, 28 октября 2020, 12:21 — REGNUM Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) предложил клиентам управлять своим потреблением энергии и получать за это деньги. Как сообщает пресс-служба концерна, речь идет о том, чтобы снизить или перенести расход энергии в заранее установленные периоды.
Механизм работает так: агрегатор (компания, управляющая спросом) уведомляет о том, что в определенные периоды потребуется снижение нагрузки на энергосистему, те потребители, для которых потребление энергии является управляемым в данные периоды, сокращают свое потребление, это позволяет не включать резервные мощности для поддержания энергосистемы в стабильном состоянии, которые требуют дополнительных расходов. В соответствии с объемами разгрузки участник проекта получает вознаграждение в конце месяца.
По его словам, существует несколько подходов к снижению энергопотребления: отключить или снизить расход электроэнергии часть оборудования, перенести нагрузку оборудования на другое время, воспользоваться собственной генерацией.
Исходя из мирового опыта, можно сделать вывод, что самый заметный вклад в управление спросом могут внести компании, работающие с оборудованием, участвующим в процессах электролиза, пневмосортировки, дробления, индуктивного нагрева, а также работающие с холодильными установками и центрами обработки данных. Кандидатами для снижения нагрузки также являются насосные установки, освещение, кондиционеры.
Большой потенциал по перераспределению нагрузки есть в секторах складской логистики, гостиничном бизнесе, в аграрной сфере (при эксплуатации теплиц) и многих других, где есть оборудование, работа которого некритически привязана к конкретному графику.
Как отметили в Росэнергоатоме, сейчас эта услуга работает для крупных энергопотребителей, но теоретически в ней могут участвовать и микропользователи, о чем свидетельствует международный опыт.
По ее словам, для участия в проекте ограничений по размеру потребителей нет. «Сейчас приходят клиенты и с мощностью 500 кВт (при разгрузке на 100 кВт), и с мощностью 50 МВт», — отметила она.
В качестве примера объема средств, которые предприятие может заработать на участии в управлении спросом Любовь Андреева привела пиццерию у дома: «Там есть конвейерные печи с мощностью от 10 до 30 кВт. И вот если есть две печи, и одну из них можно отключить или снизить мощность на два часа (за счет тепловой инерции она останется теплой), то такая пиццерия может получить от 50 до 150 тысяч рублей в год».
Как отметили в Росэнергоатоме, агрегатор получает деньги с рынка (за оказание системной услуги) для своих клиентов в размере, пропорциональном объему разгрузок потребителей. Если, например, компания-потребитель решит войти в проект с возможностью разгрузки на 5 МВт, то за год такая компания заработала бы порядка 20 млн рублей (в ценах 2020 года). Протоколы конкурсных отборов агрегаторов с указанием цен и объемов по потребителям публикуются Системным оператором.
Концерн готов работать с клиентами из всех регионов, которые входят в первую и вторую ценовые зоны оптового рынка, так как механизм управления спросом работает только в них.
Пока в проект идут только юридические лица, но за рубежом есть опыт работы и с физическими лицами. Для этого необходимо выполнить все требования по коммерческому учету и внедрить эффективные цифровые решения по дистанционному управлению, например, системами кондиционирования или освещения.
Для компаний, желающих участвовать в проекте, в Росэнергоатоме создали сайт, на котором можно получить информацию об условиях участия и рассчитать финансовую выгоду.