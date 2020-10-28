Москва, , 12:11 — REGNUM Работа по уточнению национальных проектов будет отражена в пакете поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2021−2023 годы. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«В настоящее время происходит завершение работы над уточнением национальных проектов. Задача, поставленная президентом: до 30 октября завершить работу по корректировке национальных проектов», — заявил Силуанов.

Также к этому моменту правительство подготовит проект единого плана по достижению национальных целей.

«Ко второму чтению правительством будет предложен пакет поправок, уточняющий структуру и параметры финансового обеспечения национальных проектов и отдельных государственных программ», — добавил он.