Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM Дилеры Горьковского автозавода приступили к продаже модели «Газель Next», оснащённой двухлитровым турбированным дизелем Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Информация о том, что в компании планируют оснастить «Газель Next» немецкими моторами появилась ещё три года назад, но лишь теперь версия с таким мотором стала массовой.

Приобрести это авто можно в дилерских центрах «Авторитэйл-М», расположенных в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Казани и Челябинске. А вот в других регионах и у других дилеров модернизированное авто появится позднее.

Новый мотор «Газель Next» представляет из себя турбодизельный агрегат Volkswagen EA189 рабочим объёмом два литра. Его максимальная производительность составляет 136 «лошадей». Кроме того, мотор соответствует экологическому стандарту «Евро-5».

Несмотря на то, что немецкий агрегат менее мощный, чем прежний 149-сильный движок Cummins ISF, его тяговые и экономические характеристики лучше.

Стоимость грузовика с новым двухлитровым агрегатом начинается от 1,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре нынешнего года во Вьетнаме стартовали продажи коммерческих машин «ГАЗель Next». Первая партия ГАЗелей состоит более чем 300 машин. Отмечается, что все модели сертифицированы в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.

Читайте также: ГАЗ поставил в Тюмень 60 газовых автобусов