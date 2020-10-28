Москва, , 12:24 — REGNUM В глобальном мире, после окончания пандемии коронавируса, Китай может стать самой мощной экономикой. Об этом 28 октября заяви врио директора института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Китай в ближайшее время будет тем ключевым игроком, который сможет завести мировую торговлю заново, завести постпандемический мир», — сказал Маслов.

При этом КНР нельзя будет назвать мощнейшей страной в мире, поскольку этот статус включает в себя не только экономические возможности, но также вооруженные силы и дипломатические рычаги.

«Китай представляется сегодня значительно более открытым, чем он был год назад. Но надо оговориться, что для США развитие Китая — это ключевой фактор. Если США продолжат давление на Китай, получится, что Китай должен будет переориентироваться на другую группу стран, что нанесён и удар по экономике», — заявил Маслов.

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