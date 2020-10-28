Уфа, , 12:10 — REGNUM Нарушения законодательства РФ на общую сумму 1 млрд 622 млн рублей были выявлены контрольно-счетной палатой Башкирии (КСП) при проведении проверки работы АО «Башкоммунприбор». Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканской контрольно-счетной палаты.

По сообщению пресс-службы ведомства, так, в сфере закупок на этом предприятии были выявлены нарушения на сумму 981,98 млн рублей: были заключены 314 договоров без проведения конкурсных процедур, при этом 44 договора были заключены с ООО «Теплоучетсервис», ООО Фирма «Стройтех» и ООО «Сантек», руководителями и учредителями которых являлись члены семьи и родственники экс директора. По этим договорам были осуществлены 48% от всего объема заказов.

Отмечается, что были также выявлены и неправомерные расходы на сумму 140,51 млн рублей. Так, материалы и оборудование закупались с наценкой через ООО «Теплоучетсервис», в то время как имеется возможность закупать прямо у основных республиканских поставщиков. Таким образом, финансовые потери предприятия в пользу этой фирмы составили 55,4 млн рублей.

Помимо этого, руководство предприятия постоянно перечисляло средства в пользу ООО «Теплоучетсервис», ООО «Сантек» и ООО Фирма «Стройтех» за якобы оплату работ, которую выполняли работники самого предприятия, а также за фактически не выполненные работы.

Сообщается, что были выявлены также нарушения кассовой дисциплины на сумму 34,54 млн рублей, нарушения по оплате труда на сумму 18,37 млн рублей и нарушения при производстве СМР на общую сумму 296,2 млн рублей.

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