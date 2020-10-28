Москва, , 11:54 — REGNUM Если государственный долг России достигнет 20% ВВП, то в этом не будет ничего страшного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова, сказавшего, что к 2023 году госдолг России вырастет до 20% ВВП.

«Ничего страшного в 20-процентном госдолге нет. Можно даже сказать, что в той ситуации, когда у нас тормозит экономика, государственный долг должен быть где-то в районе 25−28%. Даже экономическая теория говорит о том, что госдолг до 60% вообще не считается критическим. Вот от 60% до 100% — это зона повышенной турбулентности, — отметил Остапкович. — Вы посмотрите на рейтинги. У каких стран какой госдолг? На первом месте стоит Япония — 250% ВВП! Дальше Италия — 140%, Америка — 110%, Франция с Великобританией — больше 100%. Вот лидеры по государственному долгу. Теперь посмотрим на обратный полюс, на страны, у которых самый маленький долг. Видим там Афганистан, Джибути, Ботсвану, Демократическую Республику Конго. И мы тоже там».

При этом экономист обратил внимание на то, что именно в странах с высоким государственным долгом дела со здравоохранением и с образованием обстоят очень хорошо.

«Я не вижу проблемы с госдолгом. Эти деньги можно пускать в экономику, в реальный сектор, на социальную помощь, и благодаря этим деньгами способствовать росту экономику и улучшению качества жизни населения, — пояснил Остапкович. — И я считаю, что 20% — это абсолютно нормальная перспектива. Тем более что мы обладаем такими резервами. Вопрос в том, сколько он будет стоить с точки зрения процентов. Американцы живут в условиях хронического дефицита бюджета, в условиях дефицита внешнеторгового сальдо, в условиях дефицита счета текущих операций платежного баланса. И их это не смущает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, к 2023 году госдолг в России вырастет до 20% ВВП.