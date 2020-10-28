Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону открылся новый автоцентр шведского автопроизводителя Volvo. Об этом сообщается на сайте компании.

Называется автоцентр Volvo Car Дон. Его общая площадь равна 2000 кв. м. Площадь под демонстрационный зал занимает 950 кв. м. Здесь будет представлена вся линейка моделей бренда на российском рынке, а также выставят фирменные аксессуары.

В новом автоцентре клиентам компании помогут подобрать подходящую модель, а также проведут тест-драйв выбранного авто и дадут всю необходимую информацию по комплектациям машины.

В дилерском центре можно будет не только купить новую машину, но и приобрести автомобиль с пробегом. Здесь же для автолюбителей доступно сервисное обслуживание. При необходимости клиенты смогут получить машину в кредит или лизинг. Работники центра также предлагают услугу страхования.

«Последние годы мы отмечаем возрастающую популярность модельной линейки Volvo в России, поэтому расширение географии дилерской сети является для нас закономерным и необходимым шагом», — отметил директор развития бизнеса и специальных проектов Volvo Car Russia Павел Воробьев.

На сегодняшний день дилерская сеть Volvo Car Russia состоит из 38 дилерских центров

Ранее компания Volvo открыла дилерский центр в Оренбурге. Его площадь составляет 1000 кв.м.

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