Москва, , 11:40 — REGNUM Пассажиропоток трех московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово и Внуково) с января по сентябрь 2020 года снизился на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 октября сообщили в Росавиации.

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Так, за указанный период пассажиропоток составил 40 млн человек, на внутренних линиях этот показатель упал на 32,5% (до 27 млн человек), на международных — на 74,1% (до 9,9 млн человек).

При этом перевозки на внутренних рейсах в сентябре 2020 года снизились на 3,6% (до 4,6 млн человек), на международных — на 79,1% (до 1 млн пассажиров).

Как сообщало ИА REGNUM, объём пассажирских авиаперевозок в России в январе — июле 2020 года составил 63,47 млн пассажиров, что почти в два разе меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Пассажиропоток московских аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в июле составил 4,2 млн человек, что в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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