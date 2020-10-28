Москва, , 11:38 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов защитил в Госдуме неприкосновенность Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы считаем, что мы, осуществляя заимствования, не трогая ФНБ, тем самым сохраняем нашу подушку безопасности и тем самым создаем устойчивость наших бюджетных обязательств к любым внешним изменениям», — заявил Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме.

«На наш взгляд, та конструкция, которая выработана в отношении ФНБ, она показа себя, доказала свою необходимость и объективность, на наш взгляд, не нужно менять ее, тратить ФНБ, оставаться без запаса прочности и ухудшать в целом устойчивость финансов и экономики. Действующая конструкция показа себя в самых сложных ситуациях», — подчеркнул министр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме гарантируют прекрасную жизнь для банков и инвестфондов