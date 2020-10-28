Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Санкт-Петербург в 2020 году потратил сверхпланово почти 50 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета на 2021 год в городском парламенте.

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Сверхплановые расходы Петербурга из-за эпидемии коронавируса в 2020 году превысят 49 млрд рублей.

Батанов заявил, что бюджет «формировался в беспрецедентно сложных для города условиях», так как во время предыдущих кризисов Петербург «сталкивался только с падением доходов».

На этот же раз пришлось пойти и на беспрецедентные сверхплановые расходы, они составили более 49 млрд рублей. Из них более 19 млрд рублей город получил из федерального центра на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, во время весенней корректировки бюджета 2020 года его дефицит был увеличен вдвое — до 111 млрд рублей. Во время осенней корректировки Смольный предложил сократить его до 100 млрд, так как наиболее пессимистичные прогнозы не оправдались.

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