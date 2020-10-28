Москва, , 11:37 — REGNUM К показателям 2019 года мировая экономика может восстановиться только к 2022 году. Об этом 28 октября заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, распространение коронавируса удастся остановить к лету 2021 года. Однако сразу после этого экономический кризис не прекратится. Поэтому к экономическим показателям 2019 года миру удастся вернуться только в 2022 году.

«Очень сильно ударило по потреблению. Мы имеем редкий случай, когда рецессия пришла без кризиса. Но всякий кризис развивается по своим законам — капиталовложения пошли вниз, удар пришёлся по потреблению богатых. И когда они перестали тратить деньги, в некоторых местах это снесло занятость у бедных людей, и кризис пошел по полной своей структуре», — заявил Григорьев.

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