Уфа, , 11:37 — REGNUM Доля убыточных предприятий в Башкирии за январь-август текущего года составила 30,5%. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Башстата.

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По сообщению пресс-службы ведомства, при этом общая сумма убытков составила 20,8 млрд рублей. Сообщается, что доля убыточных предприятий за аналогичный период прошлого года составила 25,8%, а убыток тогда составил 14,6 млрд рублей.

Отмечается, что на конец августа текущего года просроченная кредиторская задолженность составила 22,6 млрд рублей, что составляет 3,7% от общей суммы кредиторской задолженности. При этом 74,5% от суммы просроченной кредиторской задолженности составили обязательства предприятий поставщикам. А задолженность организаций по полученным займам и кредитам банков составила 580,3 млрд рублей. При этом на долю просроченной задолженности приходится 0,4%.

Сообщается, что просроченная дебиторская задолженность составляет 50,4 млрд. рублей. Это 6,8% от общей суммы задолженности. При этом большую часть просроченной задолженности занимают долги покупателей — 78,2%.

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