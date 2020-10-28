Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте несущественно повлияет на петербуржцев. Такое мнение высказал вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета на 2021 год в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Батанов напомнил, что из-за пандемии коронавируса перевозчики остались без пассажиров минувшей весной, потеряв много денег.

«Если вспомним картину марта и апреля, пассажиропоток, конечно, упал ну просто драматически. Соответственно и выручка», — сказал чиновник.

В июле и августе поток в час пик в метро уже восстановился. «Но сейчас всё равно мы идем ниже уровня следующего года», — сказал Батанов.

Заметим, на этапе «нулевых чтений» бюджета власти сообщили, что в 2021 году стоимость разового проезда в метро может вырасти с 55 до 62 рублей, на наземном транспорте — с 50 до 55 рублей. Затем, как писали СМИ, в комитете по транспорту согласились понизить прогнозную цену на проезд на метро до 60 рублей.

Тем не менее по сей день Смольный не представил окончательный вариант тарифов на общественный транспорт. Батанов назвал вопрос удорожания билетов «многовекторным».

"Мы должны учитывать и пассажиропоток, и стоимость топлива, и стоимость электроэнергии, и необходимость увеличения зарплат водителей. Тариф будет утвержден, как положено по закону, до 20 декабря. Действительно, этот вопрос всегда, наверное, был чувствительным», — сказал Батанов.

Однако он обратил внимание на то, что, по последним данным, по разовому тарифу проезд оплачивают только 10−15% пассажиров, а 85−90% петербуржцев пользуются проездными билетами, электронным кошельком «Подорожник», Единой картой петербуржца или оплачивают по банковской карте «Мир». Батанов считает, что разовый тариф стал «гостевым» для туристов либо для тех, кто ездит на метро крайне редко, так что даже повышение разового тарифа не слишком затронет горожан.

«10% — это несущественное влияние именно на наших граждан», — заявил Батанов.

Он обещал, что в следующем году комитет по тарифам усовершенствует тарифное меню в городском общественном транспорте, чтобы петербуржцам было удобнее в нем ориентироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: В маршрутках Петербурга подорожал проезд