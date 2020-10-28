Москва, , 11:18 — REGNUM Ненефтегазовый дефицит бюджета России в течение 2021−2023 годов будет постепенно снижаться. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Ненефтегазовый дефицит — этот показатель мы используем, чтобы понимать, насколько наша зависимость, прежде всего, федерального бюджета от нефти и газа сохраняется», — заявил Кудрин.

«В этом году он составит около 10% ВВП, ну, а в трёхлетке будет снижаться до 6,7% ВВП. Это положительный тренд», — указал он.