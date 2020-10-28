Сеул, , 11:24 — REGNUM Южная Корея занимает первое место в мире по скорости мобильного интернета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные компании Ookla.

По состоянию на сентябрь 2020 года средняя скорость мобильного интернета в Южной Кореи составляет 121 Мбит/с, что является самым высоким показателем среди 140 стран, принимавших участие в исследовании.

Известно, что по сравнению с августом скорость мобильного интернета в Южной Корее выросла на 10%, в результате чего страна Утренней свежести удерживает лидирующие позиции в рейтинге второй месяц подряд.

Отмечается, что скорость мобильного интернета в Южной Корее в 3,4 раза выше среднего показателя по странам (36,96 Мбит/с).

В пятёрку также вошли: Китай (113,35 Мбит/с), ОАЭ (111,13 Мбит/с), Катар (88,08 Мбит/с), Саудовская Аравия (77,55 Мбит/с).

США расположились на 33-м месте с показателем 47,13 Мбит/с, а Япония — на 58-м месте (35,53 Мбит/с).