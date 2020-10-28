Москва, , 11:20 — REGNUM До конца 2020 года кроссовер Mazda CX-30 может появиться на российском авторынке. Об этом сообщает издание «Драйв».

В сентябре нынешнего года было обновлено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), которое даёт компании Mazda право продавать модель CX-30 в любых странах Таможенного союза.

Сертифицированное авто имеет атмосферный мотор Skyactiv-G рабочим объёмом два литра и максимальной мощностью 149 «лошадей». Движок функционирует с шестискоростной механической коробкой передач либо с шестипозиционной автоматической трансмиссией. Привод у CX-30 будет передний либо 4×4 в зависимости от комплектации.

Автопроизводитель укомплектовал модель климат-контролем, электроподогревом рулевого колеса, системой видеообзора на 360 градусов, а также помощником мониторинга «мертвых» зон и удержания полосы движения. Кроме того, в авто есть адаптивный круиз-контроль, опция электроподогрева передних кресел и люк на крыше.

Напомним, в сентябре нынешнего года дилеры автопроизводителя Mazda продали в России 1643 машины, что на 33,5% меньше, чем в сентябре год назад, когда был реализован 2471 автомобиль японской компании.

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