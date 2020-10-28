Москва, , 11:12 — REGNUM Уточнение бюджетного правила позволит в 2021 году увеличить расходы бюджета почти на 1 трлн рублей. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Бюджетное правило на 2021 год уточнено. По нему проведены два ключевых изменения», — заявил Кудрин.

«Во-первых, впервые у нас нефтегазовые доходы из-за особенностей планирования этого года будут ниже базовых нефтяных доходов», — указал он.

В силу этого правительство потратит 91 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на поддержку расходов 2021 года.

«Второе изменение означает, что дополнительные расходы будут увеличены на 875 млрд — только на один год. В основном за счёт заимствований. Считаем это разумным в этой обстановке, что позволяет увеличить расходы почти на 1 трлн рублей за счёт уточнения бюджетного правила только на один год», — подчеркнул Кудрин.