Москва, , 11:05 — REGNUM В течение 2021−2023 годов расходы на образование и здравоохранение сократятся относительно размера ВВП. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Хотя это снижение на 0,3%, но в перспективе трёх лет, конечно, не хотелось бы видеть, что мы будем тратить меньше на образование в процентах ВВП», — заявил Кудрин.

Расходы бюджета на образование снижаются с 3,9% ВВП в 2021 году до 3,6% в 2023 году

«На здравоохранение также ожидается снижение с 3,2% до 2,9% к 2023 году», — указал он.

Кудрин напомнил, что со времён принятия концепции долгосрочного развития от 2008 года стоит задача выйти на уровень расходов 5% от ВВП и по образованию, и по здравоохранению.

«Тогда под этим все подписались, есть подписи всех наших руководителей. Вместе с тем сегодня почему-то мы не держим эти цифры как наши ориентиры по ключевым для развития страны сферам», — подчеркнул Кудрин.