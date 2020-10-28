Москва, , 10:55 — REGNUM Цены на нефть в течение 2021−2023 годы могут существенно вырасти. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Мы понимаем, что живём в период высокой неопределённости, потому считаю возможным взять за основу макропрогноз правительства и проводить уточнения в течение года. Это, к сожалению, данность нашего времени», — заявил Кудрин.

«При этом мы ожидаем, что цены на нефть, тем не менее, могут быть более высокими — не менее 45 долларов за баррель. В нашем прогнозе — даже около 50», — указал он.