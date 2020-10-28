Москва, , 10:55 — REGNUM В Москве «тотально» закрывать бизнес из-за ситуации с коронавирусом не планируется, заявила 28 октября главный санитарный врач по столице Елена Андреева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«Вся на сегодняшний момент работа наша приводит к тому, что принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет», — сказала она в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.

По ее словам, будут проведены «только точечные надзорные мероприятия, выявление нарушителей, которые не соблюдают достаточно несложные требования».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Москве в ходе проверок на территории бизнес-центров выявили 52 нарушителя перчаточно-масочного режима, составили 52 протокола. По данному правонарушению предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Читайте также: В бизнес-центрах Москвы ловили и поймали нарушителей масочного режима