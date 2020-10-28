Москва, , 10:51 — REGNUM Восстановление экономики России может затянуться. Об этом 28 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Есть мнение, что новый вирус может стать сезонным, что означает ещё один-два года адаптации к новой реальности», — заявил Кудрин.

По его словам, мировая экономика «также продолжает притормаживать».

«С сентября потребительский спрос домохозяйств после восстановительного роста летом тоже снижается. По данным экспертов, уже два месяца как восстановительный рост инвестиций также прекратился», — указал Кудрин.

«Мы понимаем, что живём в период высокой неопределённости, потому считаю возможным взять за основу макропрогноз правительства и проводить уточнения в течение года. Это, к сожалению, данность нашего времени», — добавил он.