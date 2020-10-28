Пенза, , 10:53 — REGNUM В Пензе завершается второй этап капремонта в детской клинической больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Реконструкцию корпусов областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова начали в 2019 году, в настоящее время на объекте ведутся завершающие работы. На модернизацию выделено более 576 млн рублей, в том числе 530 млн рублей — из федерального бюджета.

На первом этапе ремонта был реконструирован главный корпус, где размещаются плановая и экстренная хирургия, офтальмология, травматология, ортопедия и оториноларингология, а также расширено отделение функциональной диагностики.

Сейчас завершается второй этап по капремонту акушерского корпуса с устройством теплого перехода. Этот объект запланировали ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. В уже действующих корпусах ведется лечение детей разных возрастов.

Как сообщало ИА REGNUM, для медицинских организаций Пензенской области в 2020 году закупили дополнительно четыре компьютерных томографа. В настоящее время введен в эксплуатацию компьютерный томограф для дифференциальной диагностики ОРВИ и коронавирусной инфекции, осложненных пневмониями, в клинической больнице №4, где развернули инфекционные койки. Еще три аппарата готовятся к вводу в эксплуатацию. Два из них направят в онкологические отделения, один — в областную детскую больницу.

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