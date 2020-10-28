Москва, , 10:40 — REGNUM Министерство обороны России требует с АО «ОАК — Транспортные самолёты», учреждённого по указу президента РФ, более 0,5 млрд рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны Mil.ru

Исковое заявление подано в арбитраж Москвы 27 октября 2020 года. Сумма требований — 555 940 000 рублей.

Это не первый спор между сторонами. Так, в июле 2020 года Минобороны взыскало с АО «ОАК — Транспортные самолёты» неустойку в 150 млн рублей. В основе спора лежал контракт от 2015 года на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурсов на самолётах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т. Стоимость контракта превышала 4,56 млрд рублей.

Истец, сославшись на нарушение сроков выполнения работ, потребовал выплаты неустойки в размере 1 340 031 812 рублей.

В ходе слушаний ответчик заявил, что срыв сроков произошёл не по его вине. Представитель предприятия отметил, что единственным изготовителем и исполнителем ремонтных работ двигателей Д-18Т является украинское АО «Мотор Сич», но указом президента Украины «в отношении множества российских компаний, включая публичное акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» (пункт 101 Перечня), которой принадлежат 100% акций ответчика, введены обширные санкции». В итоге запрошенная министерством сумма судом была существенно снижена.

Напомним, с Минобороны РФ у «ОАК — Транспортные самолёты» также был контракт на поставку тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года министерство также проиграло иск о взыскании неустойки в размере 25 581 670 рублей 80 копеек с АО «Концерн «Автоматика».