Москва, , 10:39 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует сезонность коронавируса, что приведет еще к двум годам адаптации экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Алексей Кудрин (2) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Наш прогноз учитывает вторую волну пандемии, и есть мнение, что вирус может стать сезонным, что означает еще один-два года адаптации к новой реальности», — заявил Кудрин.

По прогнозу Счетной палаты, в 2021 году рост экономики может составить около 2,2%, а в случае расширения второй волны даже меньше.

Таким образом, прогноз Счетной палаты ближе к прогнозу МВФ, чем прогноз Минфина.