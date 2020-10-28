Севастополь, , 10:37 — REGNUM Гражданский сектор севастопольского аэродрома Бельбек готовится к сертификации. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 27 октября по итогам поездки в Крым первого заместителя главы Минтранса РФ — руководителя Росавиации Александра Нерадько.

В рамках поездки состоялось совещание по строительству гражданского сектора на аэродроме Бельбек. Вместе с главой Севастополя Михаилом Развожаевым глава Росавиации осмотрел ход работ на территории аэропорта. В частности, сообщается, что работы по возведению командно-диспетчерского пункта ведутся по графику. По данным оператора аэропорта ООО «Международный аэропорт «Симферополь», на данный момент проводятся подготовительные мероприятия по сертификации гражданского сектора аэродрома. Также в планах оператора строительство терминала для обслуживания пассажиров, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство пассажирского аэровокзального комплекса в Севастополе предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма, при этом будет вестись за счёт средств ООО «Международный аэропорт «Симферополь». Аэровокзальный комплекс будет включать здание терминала и парковку для спецтехники и автомобилей пассажиров.

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