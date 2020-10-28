Москва, , 10:33 — REGNUM К 2023 году госдолг в России вырастет до 20% ВВП. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«С учётом увеличения государственных заимствований, в этом году и в переходный период 2021 года уровень госдолга вырастет с 13% до 20−21% в 2023 году», — заявил Силуанов.

«Сохранение динамики государственного долга вблизи этого уровня важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике. Они должны сохраняться на низком уровне», — указал он.

В 2022 году произойдёт переход к обычным параметрам расходов и заимствований — в соответствии с бюджетными правилами, отметил министр.

При этом в 2022 году расходы федерального бюджета «предусмотрены даже на более высоком уровне, чем это закладывалось в трёхлетке, принятой в 2019 году», отметил Силуанов.