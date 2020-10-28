Москва, , 10:32 — REGNUM Фракция «Единая Россия» намерена проголосовать в поддержку проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Бюджет напряженный, он дефицитный. Это значит, что доходов, прямых доходов не хватает на реализацию всех заложенных в нем расходных обязательств. Правительству предстоит работа по изысканию дополнительных средств. И в этой ситуации ограниченности резервов мы понимаем, что, как в сказке, все желание исполнить не удастся. Поэтому нужно сосредоточиться на главном, на том, на чем нельзя экономить», — отметил Исаев.

Парламентарии уже начали работу под подготовкой законопроекта ко второму чтению, сообщил он.

В случае принятия законопроекта в первом чтении, второе чтение может состояться 24 ноября.

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