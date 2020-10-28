Москва, , 10:22 — REGNUM Власти Москвы проводят работу по стандартизации закупочной документации, число закупок по типовым документам увеличилось в 25 раз за пять лет. Об этом 28 октября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, с 2015 года стандартизировано 258 комплектов документации по наиболее востребованным предметам закупок, что позволяет устанавливать единые требования, понятные для всех участников.

«На практике типовые формы документов стали применяться в 2016 году, тогда количество таких закупок составило чуть больше 1,8 тыс. за год. К 2019 году темпы выросли в 25 раз и по итогам года было проведено уже порядка 45,6 тыс. закупок с использованием типовой документации», — сказал Ефимов.

За девять месяцев 2020 года с использованием стандартной документации проведено уже более 32,9 тыс. процедур с объёмом 323,4 млрд рублей.