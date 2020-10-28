Москва, , 10:22 — REGNUM Федеральный бюджета на 2021−2023 годы предусматривает сбалансированное финансирование антикризисных программ и мер для реализации национальных целей развития. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«В 2021 году бюджетная политика будет нацелена на продолжение финансирования отдельных антикризисных программ, связанных с поддержкой граждан и отраслей для отрасления экономики — с одной стороны», — заявил Силуанов.

«С другой стороны, бюджет учитывает необходимые финансовые ресурсы для реализации национальных целей развития, которые поставил президент Российской Федерации», — указал он.