Самара, , 10:21 — REGNUM Заперт на командировки за рубеж и в другие регионы России продлило до 30 ноября текущего года руководство АО АвтоВАЗ в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба профсоюзной организации предприятия.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данное решение было принято штабом по недопущению распространения коронавируса из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что в исключительных случаях решение о командировке сотрудников принимает глава АО АвтоВАЗ или лицо, его замещающее. В связи с этим работникам рекомендуется отменить личные поездки за границу и в другие субъекты РФ.

Помимо этого, необходимо отменить на предприятии массовые мероприятия, совещания и собрания. При проведении заседаний необходимо использовать аудио‑ и видеосвязь.

Сообщается, что необходимо отменить либо перенести программы обучения в очной форме.

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